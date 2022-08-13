Лідер збірної України несподівано завершила спортивну кар'єру

У гімнастки не вистачає сил і бажання виступати

Одна з лідерок збірної України зі спортивної гімнастики Діана Варинська завершила спортивну кар'єру.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я вже не виступаю, не тренуюся. Після Олімпійських ігрор я була стомлена, потім зробила операцію. Хотіла відновлюватися і продовжувати виступати, але зрозуміла, що вже не вистачає сил і, що найважливіше, - бажання, вирішила завершити спортивну кар'єру", - сказала Варінська.

Діана виступала у складі збірної України з 2013 року. Найбільші досягнення гімнастки на міжнародному рівні - "золото" Євро-2020 у командних змаганнях, "бронза" Європейських ігор-2019 у багатоборстві та вправах на колоді. В активі Варінської - три "золота" на рівні Кубка світу.