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Горуна: Росія через спортсменів завжди посилає певні меседжі в маси

Сьогодні 13:41 245 0
Станіслав Горуна прокоментував важливість бойкоту російських та білоруських спортсменів
Горуна: Росія через спортсменів завжди посилає певні меседжі в маси
#Станіслав Горуна

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади-2020, каратист Станіслав Горуна закликав до бойкоту росіян та білорусів у спорті.

Про це розповів сам спортсмен.

"Білоруси взагалі мовчать, хоча з їхньою збірною ми завжди товаришували. На змаганнях щиро та відверто про все говорили.

Навіть під час фейкових виборів у Білорусі вони казали, що самопроголошений президент Лукашенко несповна розуму. Проте зараз вони продовжують мовчати, адже бояться за свої місця в національній команді.

Актуально: Горуна: Російські спортсмени - раби і слабаки

Спортсмени – публічні люди, на змаганнях вони піднімають прапор своєї країни й залишаються прикладами для наслідування, особливо серед молоді.

Тож саме через спортсменів РФ завжди посилає певні меседжі в маси. Для Росії спорт завжди був інструментом пропаганди", - сказав Горуна.

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