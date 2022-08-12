Горуна: Росія через спортсменів завжди посилає певні меседжі в маси

Бронзовий призер Олімпіади-2020, каратист Станіслав Горуна закликав до бойкоту росіян та білорусів у спорті.

Про це розповів сам спортсмен.

"Білоруси взагалі мовчать, хоча з їхньою збірною ми завжди товаришували. На змаганнях щиро та відверто про все говорили.

Навіть під час фейкових виборів у Білорусі вони казали, що самопроголошений президент Лукашенко несповна розуму. Проте зараз вони продовжують мовчати, адже бояться за свої місця в національній команді.

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Спортсмени – публічні люди, на змаганнях вони піднімають прапор своєї країни й залишаються прикладами для наслідування, особливо серед молоді.

Тож саме через спортсменів РФ завжди посилає певні меседжі в маси. Для Росії спорт завжди був інструментом пропаганди", - сказав Горуна.