Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022

Джерело - Чемпіон.
Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 Михайло Романчук подолав кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Романчук брав участь у третьому попередньому запливі та фінішував у ньому першим із часом 7:47.93 хв. За підсумком усіх трьох відбіркових запливів українець також посів першу сходинку.
Чемпіонат Європи-2022
Вільний стиль, 800 м
Кваліфікація, 12 серпня
1. Михайло Романчук (Україна) 7:47.93
2. Лукас Мертенс (Німеччина) +0.45
3. Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) +0.98
Фінал дистанції відбудеться завтра о 20:37
Раніше Говоров вийшов до фіналу чемпіонату Європи.