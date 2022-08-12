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Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022

Сьогодні 12:25 204 0
Михайло Романчук виграє кваліфікацію 800м вільним стилем.
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 Михайло Романчук подолав кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем. 

Романчук  брав участь у третьому попередньому запливі та фінішував у ньому першим із часом 7:47.93 хв. За підсумком усіх трьох відбіркових запливів українець також посів першу сходинку.

Чемпіонат Європи-2022
Вільний стиль, 800 м
Кваліфікація, 12 серпня
1. Михайло Романчук (Україна) 7:47.93
2. Лукас Мертенс (Німеччина) +0.45
3. Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) +0.98

Фінал дистанції відбудеться завтра о 20:37

Раніше Говоров вийшов до фіналу чемпіонату Європи.

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