Російські гімнастки Аріна та Діна Аверіни вирішили завершити кар’єри.

Про це заявив 23-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Російські гімнастки Аріна та Діна Аверіни поділилися планами щодо завершення кар’єри. Вони підуть зі спорту, якщо стане відомо, що російська збірна не зможе виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чому не кажуть, що російські війська мають залишити територію України?

Я знаю відповідь. Російські спортсмени - інструмент пропаганди. Замість того, щоб закликати росію припинити війну, вони намагаються зробити себе жертвами і переконати в цьому всіх навколо

До речі, Аверіни на стадіоні Лужники святкували окупацію Криму. Таким людям не місце на міжнародній спортивній арені. Залишити спорт - чудове рішення. До побачення, ми не будемо сумувати за вами", - зазначив Гераскевич.