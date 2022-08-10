Джерело - Чемпіон.
Російські гімнастки Аріна та Діна Аверіни вирішили завершити кар’єри.
Про це заявив 23-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич.
"Російські гімнастки Аріна та Діна Аверіни поділилися планами щодо завершення кар’єри. Вони підуть зі спорту, якщо стане відомо, що російська збірна не зможе виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Чому не кажуть, що російські війська мають залишити територію України?
Я знаю відповідь. Російські спортсмени - інструмент пропаганди. Замість того, щоб закликати росію припинити війну, вони намагаються зробити себе жертвами і переконати в цьому всіх навколо
До речі, Аверіни на стадіоні Лужники святкували окупацію Криму. Таким людям не місце на міжнародній спортивній арені. Залишити спорт - чудове рішення. До побачення, ми не будемо сумувати за вами", - зазначив Гераскевич.
1/4— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) August 9, 2022
russian gymnasts Arina and Dina Averina shared their plans for ending their careers. They will leave the sport if it becomes known that the russian team won’t be able to compete at the Paris Olympics.
They spoke about this on the air of the show "Sports Exchange" on YouTube.