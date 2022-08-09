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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 серпня

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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 9 серпня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Триває сто шістдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.  

На останньому ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку. 

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. и авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

Ворог пішов на штурм в районі Спірного  підрозділами потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив. 

Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються.

Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не має, з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

На Авдіївському напрямку окупанти  обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдали авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка.

Авіацію ворог задіяв біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки. 

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Активізувались дії ворожої армійської авіації.

Окупанти вели обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка. Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Українські підрозділи стійко тримають оборону та продовжують успішне виконання визначених вогневих завдань. 

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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