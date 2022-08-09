Збірна України виграла шахову Олімпіаду

Україна вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з шахів - чемпіонки шахової Олімпіади-2022.

В останньому турі жіноча збірна України виграла вирішальний матч у команди Польщі (3:1). Виграли свої партії Марія Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграли Анна Музичук, Наталія Букса.

Жіноча українська команда стала переможцем турніру завдяки тому, що лідер змагань Індія в останньому турі сенсаційно програла США (1:3).

У результаті Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22, але у синьо-жовтої команди набагато кращі додаткові показники.

Шахова Олімпіада

Турнірна таблиця після 11 раундів

1. Україна - 18 очок

2. Грузія - 18

3. США - 17

4. Індія - 17

5. Казахстан - 17