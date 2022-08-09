Збірна України виграла шахову Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з шахів - чемпіонки шахової Олімпіади-2022.
В останньому турі жіноча збірна України виграла вирішальний матч у команди Польщі (3:1). Виграли свої партії Марія Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграли Анна Музичук, Наталія Букса.
Жіноча українська команда стала переможцем турніру завдяки тому, що лідер змагань Індія в останньому турі сенсаційно програла США (1:3).
У результаті Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22, але у синьо-жовтої команди набагато кращі додаткові показники.
Шахова Олімпіада
Турнірна таблиця після 11 раундів
1. Україна - 18 очок
2. Грузія - 18
3. США - 17
4. Індія - 17
5. Казахстан - 17