Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді

Чоловіча команда зіграла внічию з Угорщиною

Джерело - Чемпіон.

У 10-у колі Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України переграла Німеччину 2,5 - 1,5, а чоловіча розійшлася миром з Угорщиною 2:2.

У жінок Анна Ушеніна перемогла Дінару Вагнер. Внічию свої партії завершили Марія Музичук, Анна Музичук та Наталія Букса.

Жіноча збірна знаходиться на 4-у місці в турнірній таблиці після 10-и турів.

Володимир Онищук здобув перемогу, внічию зіграли Андрій Волокітін та Кирило Шевченко, Антон Коробов зазнав поразки.

Чоловіки розмістилися на 19-й позиції в таблиці.