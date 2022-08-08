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Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді

Сьогодні 20:42 506 0
Чоловіча команда зіграла внічию з Угорщиною
Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

У 10-у колі Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України переграла Німеччину 2,5 - 1,5, а чоловіча розійшлася миром з Угорщиною 2:2.

У жінок Анна Ушеніна перемогла Дінару Вагнер. Внічию свої партії завершили Марія Музичук, Анна Музичук та Наталія Букса.

Жіноча збірна знаходиться на 4-у місці в турнірній таблиці після 10-и турів.

Володимир Онищук здобув перемогу, внічию зіграли Андрій Волокітін та Кирило Шевченко, Антон Коробов зазнав поразки.

Чоловіки розмістилися на 19-й позиції в таблиці.

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