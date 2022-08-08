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Рада ФІДЕ створить робочу групу щодо допуску збірної росії

Сьогодні 18:53 192 0
Рада ФІДЕ створить робочу групу щодо допуску збірної росії

Джерело - Tribuna.com.

На засіданні Генеральної асамблеї Міжнародної шахової федерації конгресмени обговорили питання про спортивні санкції у шахах.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Було розглянуто питання про участь у командних змаганнях ФІДЕ збірних росії та білорусі.

Конгрес ухвалив доручити Раді ФІДЕ найближчим часом знову повернутися до цього питання, створити робочу групу та знайти нове рішення, яке враховує думку конгресменів та останні рекомендації МОК.

Раніше повідомлялося, що Федерація шахів України бойкотує дитячий Чемпіонат світу через участь росіян.

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