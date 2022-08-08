Україна фінішувала сьомою у медальному заліку ЧС-2022

Три з п'яти медалей в активі Людмили Лузан.

У канадському Галіфаксі завершився чемпіонат світу-2022 з веслування на байдарках і каное.

Україна завершила чемпіонат світу з п'ятьма медалями: збірна здобула два золота, одне срібло та дві бронзи.

Медалі України на ЧС-2022:

Золото: Людмила Лузан (каное-одиночки, 1000 м + 500 м)

Срібло: Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (каное-двійки, 500 м)

Бронза: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 м), Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Тарас Міщук (каное-четвірки, 500 м)

Медальний залік ЧС-2022 з веслування на байдарках і каное:

1. Іспанія – 4 золоті медалі + 2 срібні + 0 бронзових (6 загалом)

2. Угорщина – 4+1+6 (8)

3. Польща – 3+3+1 (5)

4. Канада – 3+1+2 (6)

5. Німеччина – 2+7+5 (14)

6. Австралія – 2+2+1 (5)

7. Україна – 2+1+2 (5)

8. Нова Зеландія – 2+0+0 (2)

9. Китай – 1+2+2 (5)

Раніше Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу в каное-одиночці.