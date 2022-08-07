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Лузан: Друга перемога для моєї України

Сьогодні 19:18 245 0
Українська чемпіонка прокоментувала другу перемогу на чемпіонаті світу
Лузан: Друга перемога для моєї України
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу в каное-одиночці Лудмила Лузан присвятила другу золоту медаль Україні.

Про це каноїстка сказала після перемоги в спринті на 500 метрів.

"Друга перемога для моєї України. Дуже щаслива, що вдалося вибороти перемогу. Дякую усім, хто мене підтримує. Зараз уся Україна підтримує один одного, ми перемагаємо всюди, і ми показуємо, що ми найсильніші. Я дуже щаслива, немає слів", - сказала Лузан.

Нагадаємо, що Людмила Лузан виграла фінальний заплив чемпіонату з веслування на байдарках і каное в спринті на 500 м у каное-одиночці.

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