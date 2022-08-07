Головне
Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м
Вчора 19:01 749
Брудін завоював медаль на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 09:39 136
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:42 409
Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі
Вчора 19:38 734
Лузан і Четверікова вибороли срібну медаль чемпіонату світу
Вчора 17:49 383
Збірна України виборола бронзу на ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное
Вчора 17:42 485
Безус — гравець кіпрської Омонії
Вчора 16:13 499
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Вчора 15:25 792
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Вчора 13:58 534
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Вчора 13:48 1076
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 серпня

Сьогодні 08:08 377 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 серпня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області. 

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. 

Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції.

Завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 7908 2
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Білий африканець став героєм України на Євро-2020 5577
Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді 879
Евертон з Миколенком поступився Челсі, Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ Евертон з Миколенком поступився Челсі, Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ 1228
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика 1076
На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Півень На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Півень 1201
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18235
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34851
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176513 6
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 170221 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16381
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54659