Саладуха: Бубка вперше не привітався з командою і не побажав успіхів

Президент НОК України Сергія Бубки на чемпіонаті світу в Юджині проігнорував українських легкоатлетів.

Про це розповіла українська легкоатлетка та народний депутат України Ольга Саладуха в ефірі Прямий FM.

"Наче, Сергій Бубка був на чемпіонаті світу в Юджині, але навіть не завітав до команди. Деякі навіть образилися, що він не прийшов і не підтримав. Це було дуже несподівано.

Це вперше сталося, що він не прийшов, не привітався з командою і не побажав успіхів в такий скрутний час. Пояснень не було. Ніхто, нічого не казав.

Знаю, що у них була зустріч. Приїхав президент федерації всесвітньої легкої атлетики і європейської легкої атлетики в Сполучених Штатах. Вони прийшли, вони поспілкувалися, зробили ще одну пресконференцію для наших стрибунок у висоту, зібралися всі наші. Була формальна та неформальна зустріч. Вони всі спілкувалися, була підтримка. Їм було приємно, що прийшли президенти та підтримали Україну", – цитує Саладуху sport24.ua.