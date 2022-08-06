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Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі

Сьогодні 19:38 299 0
Свою першу медаль цього сезону здобуває Катерина Табашник.
Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга, #Ярослава Магучіх, #Катерина Табашник

Джерело - Чемпіон.

У Силізеї на дев'ятому етапі Діамантової ліги закінчилися змагання зі стрибків у висоту серед жінок.

Найкращою з українок стала Ярослава Магучіх. Вона подолала позначку на висоті 192 см і стала другою, поступившись лише Сафіні Садуллаєвою з Узбекистану кількістю спроб.

Магучіх намагалася подолати висоту 198 см, але всі три спроби виявились невдалими.

Першу нагороду на рівні етапів Діамантової ліги виборола 28-річна Катерина Табашник. Вона із результатом 188 см стала третьою, випередивши суперниць за кількістю спроб.

Ірина Геращенко (188 см) фінішувала шостою, Юлія Левченко (184 см) – дев'ятою.

Діамантова ліга
Силезія, Польща
Стрибки у висоту, 06 серпня
1. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1.92 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.92 м
3. Катерина Табашник (Україна) - 1.88 м

Раніше Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

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