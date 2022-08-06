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Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м

Сьогодні 19:01 341 0
Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Лузан упевнено виграла фінальний заплив чемпіонату з веслування на байдарках і каное в спринті на 1000 м у каное-одиночці.

Лузан не залишила шансів суперницям, подолавши дистанцію за 4:47.90. Срібною і бронзовою призерками стали чилійка Маілльярд (4:50.02)  і німкеня Анніка Лоске (4:51.46 ) відповідно.

За кілька хвилин до цього, Лузан разом з Анастасією Четверіковою стали срібними призерками на 500-метрівці у каное-двійці. Чоловіча байдарка-четвірка вибороли бронзову медаль на дистанції 500 м.

7 серпня, в останній день ЧС Лузан виступить ще в трьох фіналах.

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