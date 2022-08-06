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Лесюк: Дивують люди в Європі, які кажуть, що втомилися від війни

Сьогодні 14:25 173 0
Лесюк: Дивують люди в Європі, які кажуть, що втомилися від війни
#Артем Лесюк

Джерело - Mixed Zone by Dream Bigger.

Українського дзюдоїста Артема Лесюка дивує рішення Міжнародної федерації допустити до змагань росіян і білорусів.

Про це заявив сам спортсмен.

"Наша федерація писала офіційні листи в усі Міжнародні федерації інших країн Європи та світу з доказами, що зараз відбувається, закликаючи про недопуск росіян та білорусів до змагань.

Війна у нас не закінчилась, а через те, що медіа трохи стихли, дехто в Європі вважає, що уже все.

Дивують люди в Європі, які кажуть, що вони втомилися від війни. Вони не думають, що наші люди втомилися захищати нашу країну, покидати свої домівки та тікати невідомо куди.

Дивно це чути від людей, у яких трохи зросли ціни на паливо.

Наша федерація запрошувала президента Міжнародної федерації в Україну, але, здається, він ще не відповів на цей лист.

Потім міністр спорту запросив президента олімпійського комітету – Томаса Баха, після чого він прибув. Я так зрозумів, що саме на тій зустрічі обговорювалось питання відсторонення від дзюдо.

Тому, що всі види спорту відстороняють, а наш вид спорту допустив до змагань. Я чув, ніби, є така домовленість, що їх знову відсторонять.

Наскільки мені відомо, олімпійський комітет "за" відсторонення, але він не може вказувати окремим федераціям, що їм потрібно робити. Знаю, що олімпійський комітет одноголосно вирішив, що росіян та білорусів на міжнародну арену не допускати", - сказав Лесюк.

Нагадаємо, що українські дзюдоїсти не виступатимуть на змаганнях, де будуть боротись росіяни.

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