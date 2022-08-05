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Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на ЧЄ-2022

Сьогодні 16:59 250 0
Континентальна першість стартує в Римі 11 серпня.
Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на чемпіонат Європи з водних видів спорту.

На змагання в Римі вирушать 11 українських синхроністок.

Склад збірної України з артистичного плавання на ЧЄ-2022

Жінки: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Амелія Волинська, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна

Континентальна першість стартує в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

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