Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на ЧЄ-2022

Континентальна першість стартує в Римі 11 серпня.

Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на чемпіонат Європи з водних видів спорту.

На змагання в Римі вирушать 11 українських синхроністок.

Склад збірної України з артистичного плавання на ЧЄ-2022

Жінки: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Амелія Волинська, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна

Континентальна першість стартує в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.