Український плавець Михайло Романчук пропустить на чемпіонаті Європи з плавання змагання на відкритій воді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Між двома чемпіонатами Європами ти маєш виступити хоча б на одному Кубку Європи на відкритій воді.

У зв’язку з тим, що я почав виступати на відкритій воді в кінці травня 2022 року, з цього моменту був тільки один старт: у Сербії, якраз у ті дати, коли я був на тренувальному зборі в Іспанії.

Я не зміг туди вирушити. Українська федерація подавала запит, щоб мене підтвердили (для участі на Євро-2022), попри ці правила.

Але попри запит, європейська федерація не дала мені дозвіл виступити на Євро-2022 на відкритій воді", - сказав Романчук.