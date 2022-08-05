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Романчук не виступить на ЧЄ з плавання на відкритій воді

Сьогодні 11:25 237 0
Турнір відбудеться з 11 по 21 серпня в Італії
Романчук не виступить на ЧЄ з плавання на відкритій воді
#Михайло Романчук

Джерело - Суспільне Спорт.

Український плавець Михайло Романчук пропустить на чемпіонаті Європи з плавання змагання на відкритій воді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Між двома чемпіонатами Європами ти маєш виступити хоча б на одному Кубку Європи на відкритій воді.

У зв’язку з тим, що я почав виступати на відкритій воді в кінці травня 2022 року, з цього моменту був тільки один старт: у Сербії, якраз у ті дати, коли я був на тренувальному зборі в Іспанії.

Я не зміг туди вирушити. Українська федерація подавала запит, щоб мене підтвердили (для участі на Євро-2022), попри ці правила.

Але попри запит, європейська федерація не дала мені дозвіл виступити на Євро-2022 на відкритій воді", - сказав Романчук.

На чемпіонаті Європи-2022 Романчук змагатиметься на трьох дистанціях у басейні - 400 м, 800 м та 1500 м вільним стилем.

Турнір відбудеться з 11 по 21 серпня в Італії.

На чемпіонаті світу-2022 Михайло Романчук здобув бронзову медаль на відкритій воді на дистанції 5 км.

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