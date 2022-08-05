Левченко: Коли почалась війна, я була впевнена на 99%, що спорту більше не буде у моєму житті

Українська легкоатлетка Юлія Левченко на початку війни не думало про спорт.

Про це заявила сама спортсменка.

"В Юджині ви взяли участь у великій пресконференції, спеціально зібраній, щоб розповісти світовим ЗМІ про війну в Україні? Для мене це був трохи шок. Спортсмени звикли, що до них прикута увага тоді, коли в них є якісь результати чи здобутки.

І я була трохи засмучена, бо не вдалось реалізувати свої сподівання. А тут мені кажуть, що буде пресконференція.

Якось для мене це несумісно. Я навіть спочатку перепитала, чи це доречно. Сказали, що треба - люди хочуть нас почути, наше тріо.

Коли прийшла, то не думала, що буде так багато ЗМІ. В залі було безліч журналістів. Це додало хвилювання.

Тоді ти розумієш, що відповідальний не лише за себе, як спортсмена, а ти представник своєї країни.

Готовий чи не готовий, люди хочуть тебе почути. Твоя місія - не лише змагатись, але й розповідати, що відбувається в тебе на батьківщині. Дай бог, щоб це допомогло якомога швидше перемогти.

Це був в першу чергу запит від міжнародних ЗМІ. Важливо, що вони хочуть знати, як все відбувається.

Бо люди дійсно не знають всього. Мене навіть запитували, чи дійсно з України не літають літаки, і дивувались відповіді.

Я розповідала, що дуже рада бути на змаганнях, бо коли почалась війна, я була впевнена на 99%, що спорту більше не буде в моєму житті.

В середині березня я з мамою і сестрою виїхала спочатку з Києва, потім до Європи.

І коли я виїжджала з дому, навіть в голові не було брати з собою кросівки, шиповки, форму. Про спорт я взагалі не думала. Здавалось, що він у минулому житті.

Але вже через кілька днів по прибутті в Європу мені зателефонував тренер і сказав, що нам організовують збір за кордоном.

Я була шокована. Який збір за кордоном? Я тоді взагалі не знала, як планувати життя далі", - сказала Левченко.