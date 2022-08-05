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Чепурний пропустить чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Сьогодні 09:40 173 0
Змагання триватимуть з 11 по 21 серпня
Чепурний пропустить чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
#Назар Чепурний

Джерело - Суспільне.

Багаторазовий призер етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики Назар Чепурний пропустить чемпіонат Європи.

Про це повідомляє Суспільне.

Замість Чепурного на континентальну першість вирушить Пантелій Колодій.

Місця Вікторії Іваненко та Катерини Куліній у попередній заявці посіли Маргарита Козловська та Діана Савел'єва. 

Змагання триватимуть з 11 по 21 серпня.

Склад збірної України

Чоловіки: Ілля Ковтун, Пантелій Колодій, Микита Мельников, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Юліан Юзифишин, Іван Рудой, Ігор Дишук, Радомир Стельмах, Дмитро Прудко.

Жінки: Юлія Касьяненко, Єлизавета Губарева, Валерія Осіпова, Маргарита Козловська, Діана Савельєва, Анна Лащевська, Анастасія Зубкова.

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