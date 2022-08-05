Головне
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
Вчора 22:22 1173
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
Сьогодні 09:54 217
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
Сьогодні 09:11 133
Рикун встановила світовий рекорд на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:55 469
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 1094
Гол Петряка допоміг Фегервару розгромити Петрокуб: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 413
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
Сьогодні 07:30 253
Лілль оголосив про підписання Ісмаїлі
Вчора 21:10 354
Визначився наступний суперник Вихриста
Вчора 20:55 579
Шахтар підняв ціну на Мудрика
Вчора 20:41 2015
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 5 серпня

Сьогодні 08:24 175 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 5 серпня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто шістдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності. 

На Сіверському напрямку противник, із ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині. 

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки. 

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи. 

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. 

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Коментарі ()
Популярне зараз
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 6079
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту 2226
Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі 2456
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 6445
Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця 5932
Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів 4356
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20313
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36314
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 204951
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13453
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17084
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 28497