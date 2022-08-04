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PGL Arlington Major 2022 - заряджай на Dota 2 Major!

Сьогодні 12:09 133 0
PGL Arlington Major 2022 - заряджай на Dota 2 Major!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня розпочинається літній мейджор PGL Arlington Major 2022 з дисципліни Dota 2. В американському Арлінгтоні 17 команд змагатимуться за $500 тис. та 4570 DPC балів і вже 14 серпня визначать переможця. 

Турнір пройде в два етапи: груповий та плей-оф. Фаворитом турніру вважають колектив з Китаю – PSG.LGD. Другою командою у списку потенційних переможців аналітики та вболівальники бачать Team Spirit. 

О 20:00 колектив NaVi зустрінеться з Entity в поєдинку формату bo2. Аналітики Parimatch оцінюють шанси Народжених перемагати у 34,09%, в свою чергу ймовірність перемоги Entity складає 22,33%, а те, що поєдинок закінчиться нічиєю – 43,57%. 

Роби власний прогноз на переможця турніру та заряджай на PGL Arlington Major 2022 разом з Parimatch

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