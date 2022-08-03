Вільямс підписав контракт з Албоном

Албон продовжить виступати за Вільямс у 2023 році

Вільямс підписав нову багаторічну угоду з тайсько-британським пілотом Алексом Албоном.

Про це повдіомляє formula1.

26-річний спортсмен виступатиме за легендарну команду у сезоні-2023 і далі.

Албон повернувся до Ф1 цього року, замінивши Джорджа Расселла, що пішов у Мерседес. Це також стало можливо завдяки тому, що Ред Булл звільнив його від контракту. Тепер залишається відкритим питання, хто буде його напарником, оскільки контракт Ніколаса Латіфі закінчується після цього сезону.

Нинішнього сезону Албон у складі аутсайдера Вільямса набрав три очки.

Нагадаємо, Ріккардо може перейти в Альпін.

Варто зазначити, що Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року.