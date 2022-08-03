Росія втратила максимальну квоту на чемпіонаті світу з фігурного катання

Це обмеження матиме значення лише в тому випадку, якщо бан Росії через війну проти України буде знято.

Російські фігуристи офіційно втратили можливість заявити на наступний чемпіонат світу більше одного представника на дисципліну.

Про це свідчить список квот на головні змагання сезону 2022/23, який опублікував Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

Збірна Росії, як і Білорусі, не була допущена до березневого чемпіонату світу-2022 через повномасштабну війну проти України, яку розв'язали ці країни. Також ISU безстроково усунув російських і білоруських фігуристів від змагань під своєю егідою, а також заборонив їм проводити міжнародні турніри.

Через пропуск чемпіонату світу Росія, за правилами, не могла претендувати на повну квоту на наступній світовій першості 2023 року, адже кількість місць визначається за результатами на попередньому мундіалі. Якщо росіян допустять до змагань, то в кожному виді зможе виступити тільки по одному представнику.