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Українки здобули три золота на чемпіонаті Євроип з каное-марафону

Сьогодні 16:12 147 0
Збірна України посіла п'яте місце на Євро
Українки здобули три золота на чемпіонаті Євроип з каное-марафону

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное з марафону, що завершився у Сількеборгу (Данія).

Це найкращий результат команди за всю історію виступів на континентальній першості.

Дві золоті медалі завоювала каноїстка із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак. Українка фінішувала першою на дистанціях 3,4 км та 15,4 км. Загалом в активі Людмили 6 золотих медалей чемпіонатів Європи.

Ще одну золоту нагороду для України виграла Анастасія Дежицька з Хмельницького, яка була найкращою на дистанції 11,8 км у змаганнях юніорів.

У командному заліку збірна України посіла п'яте місце.

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