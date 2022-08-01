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Верняєв: Російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях

Вчора 22:13 245 0
Олег Верняєв прокоментував заборону для російських та білоруських спортсменів
Верняєв: Російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація гімнастики відсторонить росіян та білорусів від міжнародних змагань.

Про це розповів олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Уже офіційно. Російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях. Ніякого нейтрального прапора. Міжнародна федерація гімнастики (FIG), дякую за позицію.

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) позбавив права проводити офіційні міжнародні змагання на територіях країн-агресорів.

Спорт – аж ніяк не поза політикою. Росія – країна-агресор. Крапка", – сказав Верняєв.

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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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