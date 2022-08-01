Джерело - Racefans.net.
Пілот Феррарі Шарль Леклер розчарований тактикою, яку обрала його команда на Гран-прі Угорщини.
Про це він розповів після провальної гонки.
"Я сказав, що хочу залишатися на мідіумі так довго, як це можливо. Потрібно зрозуміти, чому ми захотіли перейти на хард, адже я чітко сказав, що хочу протриматися на мідіумі максимально довго".
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"Але ми дуже рано поставили хард. На мідіумі темп був дуже хорошим. На "харді" ми, звісно, втратили всю швидкість", – сказав Леклер.