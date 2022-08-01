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Леклер: Я не зовсім зрозумів, чому ми перейшли на хард

Сьогодні 11:00 333 0
Пілот Феррарі залишився незадоволений тактикою на Гран-прі Угорщини
Леклер: Я не зовсім зрозумів, чому ми перейшли на хард
#Ferrari, #Гран-прі Угорщини, #Формула 1, #Шарль Леклер

Джерело - Racefans.net.

Пілот Феррарі Шарль Леклер розчарований тактикою, яку обрала його команда на Гран-прі Угорщини.

Про це він розповів після провальної гонки.

"Я сказав, що хочу залишатися на мідіумі так довго, як це можливо. Потрібно зрозуміти, чому ми захотіли перейти на хард, адже я чітко сказав, що хочу протриматися на мідіумі максимально довго".

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"Але ми дуже рано поставили хард. На мідіумі темп був дуже хорошим. На "харді" ми, звісно, ​​втратили всю швидкість", – сказав Леклер.

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