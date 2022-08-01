Пілот Феррарі залишився незадоволений тактикою на Гран-прі Угорщини

Пілот Феррарі Шарль Леклер розчарований тактикою, яку обрала його команда на Гран-прі Угорщини.

Про це він розповів після провальної гонки.

"Я сказав, що хочу залишатися на мідіумі так довго, як це можливо. Потрібно зрозуміти, чому ми захотіли перейти на хард, адже я чітко сказав, що хочу протриматися на мідіумі максимально довго".

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