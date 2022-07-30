Збірні України здобули перемоги в другому турі Олімпіади з шахів

Єдиної поразки зазнала Марія Музичук, яка поступилася найкращій турецькій шахістці Єкатеріні Аталік

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча та жіноча збірна України успішно виступила в 2-му турі Олімпіади з шахів в індійському Ченнаї.

Чоловіки грали зі збірною Албанії та завершили із сухим рахунком 4:0. Вже у наступному турі наша команда зустрінеться з Кубою.

Жіноча збірна переграла Туреччину з рахунком 3:1. Єдиної поразки зазнала Марія Музичук, яка поступилася найкращій турецькій шахістці Єкатеріні Аталік У другому раунді українки протистоятимуть Словаччині.

Нагадаємо, на старті турніру українські чоловіки переграли Таїланд, а жінки ПАР.