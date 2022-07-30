Расселл - про перший поул в Ф-1: Я на сьомому небі від щастя

Мерседес викладе усі сили задля тріумфу на Гран-прі Угорщини.

Про це заявив переможець кваліфікації Джордж Рассел.

"Я на сьомому небі від щастя. Вчора ми, мабуть, провели найгіршу п'ятницю в сезоні, дуже завзято працювали і не знали, в якому напрямку рухатися. На останньому колі перший поворот вийшов чудовим, другий теж, і я просто збирав час. Я перетнув фінішну межу і побачив на екрані, що ми перші - неймовірне почуття".