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Расселл - про перший поул в Ф-1: Я на сьомому небі від щастя

Вчора 23:02 187 0
Расселл - про перший поул в Ф-1: Я на сьомому небі від щастя
#Мерседес, #Формула 1, #Джордж Рассел

Джерело - Sky Sports.

Мерседес викладе усі сили задля тріумфу на Гран-прі Угорщини.

Про це заявив переможець кваліфікації Джордж Рассел.

"Я на сьомому небі від щастя. Вчора ми, мабуть, провели найгіршу п'ятницю в сезоні, дуже завзято працювали і не знали, в якому напрямку рухатися. На останньому колі перший поворот вийшов чудовим, другий теж, і я просто збирав час. Я перетнув фінішну межу і побачив на екрані, що ми перші - неймовірне почуття". 

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"Потрібно буде вивчити все це та зрозуміти, як це вийшло. Ми віддамо всі сили, але сьогодні у будь-якому разі особливий день, без сумнівів", - заявив Расселл.

Нагадаємо, Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1.

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