Головне
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
Вчора 23:49 1977
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Сьогодні 13:10 670
Визначився транслятор бою Усик - Джошуа
Сьогодні 09:10 1411
Вербич перейшов до грецького клубу
Вчора 20:53 858
Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF
Вчора 20:41 335
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб
Вчора 17:40 1549
Кучер став головним тренером СК Дніпро-1
Вчора 16:09 697
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:50 5599
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
28.07.2022 23:57 3451
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
28.07.2022 21:25 1009
Прямі трансляції

Збірна України стартувала з перемоги на Олімпіаді з шахів

Сьогодні 14:12 256 0
Обидві збірні здолали опонентів з рахунком 4:0.
Збірна України стартувала з перемоги на Олімпіаді з шахів

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча та жіноча збірна України успішно виступила в 1-му турі Олімпіади з шахів в індійському Ченнаї.

Чоловіки грали зі збірною Таїланду та завершили із сухим рахунком 4:0. Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук здобули перемоги. Вже у наступному турі наша команда зустрінеться з Албанією.

Жіноча збірна з таким же рахунком здолала ПАР. Перемоги до свого активу записали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак. У другому раунді українки протистоятимуть Туреччині.

У другому турі чоловіча збірна України зіграє проти Албанії.

Олімпіада триватиме до 10 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суркіс: Вербич залишив Динамо Суркіс: Вербич залишив Динамо 2659
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО 3085
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО 2511
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб 1549
Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч 2593
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі 1977
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 23023
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3882
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40256
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 247018
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10991 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16092