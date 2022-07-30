Збірна України стартувала з перемоги на Олімпіаді з шахів

Обидві збірні здолали опонентів з рахунком 4:0.

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча та жіноча збірна України успішно виступила в 1-му турі Олімпіади з шахів в індійському Ченнаї.

Чоловіки грали зі збірною Таїланду та завершили із сухим рахунком 4:0. Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук здобули перемоги. Вже у наступному турі наша команда зустрінеться з Албанією.

Жіноча збірна з таким же рахунком здолала ПАР. Перемоги до свого активу записали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак. У другому раунді українки протистоятимуть Туреччині.

У другому турі чоловіча збірна України зіграє проти Албанії.

Олімпіада триватиме до 10 серпня.