Збірна України стартувала з перемоги на Олімпіаді з шахів

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча та жіноча збірна України успішно виступила в 1-му турі Олімпіади з шахів в індійському Ченнаї.
Чоловіки грали зі збірною Таїланду та завершили із сухим рахунком 4:0. Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук здобули перемоги. Вже у наступному турі наша команда зустрінеться з Албанією.
Жіноча збірна з таким же рахунком здолала ПАР. Перемоги до свого активу записали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак. У другому раунді українки протистоятимуть Туреччині.
У другому турі чоловіча збірна України зіграє проти Албанії.