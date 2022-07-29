Збірна Фінляндії відсторонила свого лідера через виступи за московський клуб

Волейболіст московського Динамо Лаурі Кермінен відсторонений від виступів за збірну Фінляндії.

Про це повідомляє Inside The Games.

Причиною цього рішення стало небажання волейболіста йти з російського клубу. Повідомлялося, що він веде переговори щодо продовження контракту.

"Іншого способу не було. Лідерів Фінської федерації волейболу попросили допомогти з цим, і ми ухвалили це рішення.

Тепер команді не доведеться турбуватися через це питання", - сказав очільник Федерації волейболу Фінляндії.

"Лаурі Кермінен нині не бере участі в діяльності національної збірної за рішенням правління Федерації волейболу, оскільки він оголосив, що веде переговори про продовження своєї ігрової кар’єри, і Росія не є виключеним варіантом", - повідомили у Федерації.