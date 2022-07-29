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Збірна Фінляндії відсторонила свого лідера через виступи за московський клуб

Вчора 22:09 350 0
Збірна Фінляндії відсторонила свого лідера через виступи за московський клуб
Фото Getty Images

Джерело - Tribuna.com.

Волейболіст московського Динамо Лаурі Кермінен відсторонений від виступів за збірну Фінляндії.

Про це повідомляє Inside The Games.

Причиною цього рішення стало небажання волейболіста йти з російського клубу. Повідомлялося, що він веде переговори щодо продовження контракту.

"Іншого способу не було. Лідерів Фінської федерації волейболу попросили допомогти з цим, і ми ухвалили це рішення.

Тепер команді не доведеться турбуватися через це питання", - сказав очільник Федерації волейболу Фінляндії.

"Лаурі Кермінен нині не бере участі в діяльності національної збірної за рішенням правління Федерації волейболу, оскільки він оголосив, що веде переговори про продовження своєї ігрової кар’єри, і Росія не є виключеним варіантом", - повідомили у Федерації.

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