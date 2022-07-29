Гутцайт: На Всесвітніх іграх Україна буквально сколихнула весь світ

Вадим Гутцайт розповів, скільки нагород вибороли українські спортсмени на офіційних міжнародних змаганнях.

Джерело - Чемпіон.

На офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю Україна завоювала 1187 нагород, з яких 500 золотих, 331 срібну та 356 бронзових медалей.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.