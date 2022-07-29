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Гутцайт: На Всесвітніх іграх Україна буквально сколихнула весь світ

Сьогодні 14:25 422 0
Вадим Гутцайт розповів, скільки нагород вибороли українські спортсмени на офіційних міжнародних змаганнях.
Гутцайт: На Всесвітніх іграх Україна буквально сколихнула весь світ
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

На офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю Україна завоювала 1187 нагород, з яких 500 золотих, 331 срібну та 356 бронзових медалей.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Я хочу подякувати всім нашим спортсменам, які повністю віддаються тренуванням і показують такі результати, тренерам, усім фахівцям, зусиллями яких ми виборюємо нагороди.

Але все це було б неможливим без Збройних сил України, які боронять нашу землю та роблять можливими наші перемоги на спортивному фронті.

Українці не просто змагаються і перемагають, але й розповідають усьому світу про те, що відбувається в нашій країні.

Ми бачили, як це було на Всесвітніх іграх, коли Україна буквально сколихнула весь світ — на всіх змаганнях наш прапор був на трибунах. Це для нас дуже важливо", — сказав Гутцайт.

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