Гутцайт: На Всесвітніх іграх Україна буквально сколихнула весь світ

Джерело - Чемпіон.
На офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю Україна завоювала 1187 нагород, з яких 500 золотих, 331 срібну та 356 бронзових медалей.
Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.
"Я хочу подякувати всім нашим спортсменам, які повністю віддаються тренуванням і показують такі результати, тренерам, усім фахівцям, зусиллями яких ми виборюємо нагороди.
Але все це було б неможливим без Збройних сил України, які боронять нашу землю та роблять можливими наші перемоги на спортивному фронті.
Українці не просто змагаються і перемагають, але й розповідають усьому світу про те, що відбувається в нашій країні.
Ми бачили, як це було на Всесвітніх іграх, коли Україна буквально сколихнула весь світ — на всіх змаганнях наш прапор був на трибунах. Це для нас дуже важливо", — сказав Гутцайт.