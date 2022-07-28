Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1

Сезон-2022 стане останнім для пілота Формули-1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Формули-1 Себастьян Феттель оголосив, що сезон-2022 стане останнім у його кар'єрі.

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Гонщик Астон Мартін вирішив, що настав час піти зі спорту, хоча нещодавно була інформація про те, що він веде переговори про продовження контракту.

35-річний Феттель є 4-разовим чемпіоном Формули-1. Німець виграв свої титули у складі Ред Булла (2010, 2011, 2012, 2013).

Крім Ред Булла Себастьян виступав за Феррарі та Астон Мартін. На цей момент провів 290 гонок, 57 разів стартував з поулу, здобув 53 перемоги та 122 рази фінішував на подіумі.

Раніше повідомлялося, що Макларен може запросити Феттеля або Албона.