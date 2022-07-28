Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2286
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 7129
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 9490
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 990
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 31362
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 607
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 773
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 873
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:43 3838
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Вчора 00:12 1797
Прямі трансляції

Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1

Сьогодні 14:11 241 0
Сезон-2022 стане останнім для пілота Формули-1
Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1
#Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - Чемпіон.

Пілот Формули-1 Себастьян Феттель оголосив, що сезон-2022 стане останнім у його кар'єрі.

Актуально: Формула-1: Особистий залік пілотів

Гонщик Астон Мартін вирішив, що настав час піти зі спорту, хоча нещодавно була інформація про те, що він веде переговори про продовження контракту.

35-річний Феттель є 4-разовим чемпіоном Формули-1. Німець виграв свої титули у складі Ред Булла (2010, 2011, 2012, 2013).

Крім Ред Булла Себастьян виступав за Феррарі та Астон Мартін. На цей момент провів 290 гонок, 57 разів стартував з поулу, здобув 53 перемоги та 122 рази фінішував на подіумі.

Раніше повідомлялося, що Макларен може запросити Феттеля або Албона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 9490
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 7129
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 13381
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 31362
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7419
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 5810
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5746
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 41568 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10312 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 88205
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 20436 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14291