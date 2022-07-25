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Історія беттінгу: на що ставили давні греки, та чому Лас-Вегас став меккою фанатів казино

Сьогодні 20:29 216 0
Експерти Parimatch розповідають факти про букмекерство, які ви точно не знали
Історія беттінгу: на що ставили давні греки, та чому Лас-Вегас став меккою фанатів казино

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні зробити прогноз на гру улюбленої команди – щось на кшталт гарної розваги: просто, цікаво, адреналіну додає та ще й бонуси накопичуються. Вибір он-лайн розваг величезний, все в одному додатку, доступному 24/7 в смартофні. Новітні технології – скажете ви, тисячі років практики – апелюють експерти першого легального букмекера в Україні Parimatch Ukraine.

Ярослав Клименко Product Owner компанії Parimatch розповідає, як парі на півнячі бої переросли в величезну індустрію розваг, та як складалася система організації беттінг процесів. А ще з відео на YouTube каналі Parimatch Ukraine ви дізнаєтеся, хто і де заснував перше казино, як виник Лас-Вегас та до чого тут ядерні вибухи, та де на початку 90-х збиралися гравці беттінгу в Україні.

Всесвітня історія букмекерства за 20 хвилин.

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