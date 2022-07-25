Верняєв: Ми переможемо, тому що боремось за свою свободу

Український гімнаст нагадав про війну, яка продовжується на території України

Джерело - Чемпіон.

Кожен українець повинен пам'ятати, що війна ще триває.

Про це заявив Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Війна ще триває. Про це повинен пам’ятати кожен українець. Про це повинен знати весь світ. Вже п'ятий місяць ми відстоюємо право на свободу. Понад 3000 спортсменів і тренерів захищають Україну, ще близько 1100 займаються волонтерською діяльністю".

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"З початку повномасштабного вторгнення росії 110 спортсменів і тренерів загинули. Проте ми вистоїмо. Ми переможемо. Тому що ми боремось за себе, за свою свободу на своїй землі. Слава Україні", - написав Верняєв.