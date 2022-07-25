WePlay Academy League Season 5 – заряджай на CS:GO!

Джерело - Parimatch.
Стартує п'ятий сезон турніру для кіберспортсменів-початківців провідних кіберспортивних організацій – WePlay Academy League. Минуло не так багато часу після завершення 4 сезону, а 14 команд знову змагатимуться за призовий фонд 100 тис доларів!
Турнір пройде онлайн у три етапи:
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Груповий етап: 25 липня – 7 серпня 2022 року (можливе перегравання відбудеться 8 серпня);
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Етап Gauntlet: 9-10 серпня 2022 року;
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Етап плей-офф: 12-14 серпня 2022 року.
Слідкуй за турніром на каналах WePlay Esports в Twitch та YouTube. Офіційним партнером українськомовної трансляції є Parimatch. Заряджай на CS:GO!