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WePlay Academy League Season 5 – заряджай на CS:GO!

Сьогодні 15:59 115 0
WePlay Academy League Season 5 – заряджай на CS:GO!
#CS:GO, #Parimatch, #Парі Матч

Джерело - Parimatch.

Стартує п'ятий сезон турніру для кіберспортсменів-початківців провідних кіберспортивних організацій – WePlay Academy League. Минуло не так багато часу після завершення 4 сезону, а 14 команд знову змагатимуться за призовий фонд 100 тис доларів! 

Турнір пройде онлайн у три етапи:

  • Груповий етап: 25 липня – 7 серпня 2022 року (можливе перегравання відбудеться 8 серпня);

  • Етап Gauntlet: 9-10 серпня 2022 року;

  • Етап плей-офф: 12-14 серпня 2022 року.

Слідкуй за турніром на каналах WePlay Esports в Twitch та YouTube.  Офіційним партнером українськомовної трансляції є Parimatch. Заряджай на CS:GO! 

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