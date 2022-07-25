WePlay Academy League Season 5 – заряджай на CS:GO!

Джерело - Parimatch.

Стартує п'ятий сезон турніру для кіберспортсменів-початківців провідних кіберспортивних організацій – WePlay Academy League. Минуло не так багато часу після завершення 4 сезону, а 14 команд знову змагатимуться за призовий фонд 100 тис доларів!

Турнір пройде онлайн у три етапи:

Груповий етап: 25 липня – 7 серпня 2022 року (можливе перегравання відбудеться 8 серпня);

Етап Gauntlet: 9-10 серпня 2022 року;

Етап плей-офф: 12-14 серпня 2022 року.

Слідкуй за турніром на каналах WePlay Esports в Twitch та YouTube. Офіційним партнером українськомовної трансляції є Parimatch. Заряджай на CS:GO!