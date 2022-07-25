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Українська фоторепортерка перемогла у конкурсі FIBA

Сьогодні 15:55 173 0
Українська фоторепортерка поїде на Кубок світу
Українська фоторепортерка перемогла у конкурсі FIBA

Джерело - uspa.com.ua.

Українська фоторепортерка Ярослава Немеш перемогла у відборі за програмою жіночої фотографії, яку проводила Міжнародна федерація баскетболу FIBA.

Про це повідомляє uspa.com.ua.

Немеш виграла конкуренцію у шістдесяти жінок із тридцяти країн, які подали заявку на участь у програмі жіночої фотографії Міжнародної федерації баскетболу. Кандидати повинні були мати від двох до п’яти років досвіду роботи у фотозйомці, підкріпленого пристрастю до баскетболу та бажанням вдосконалювати свої навички.

Перемога у конкурсі дозволила українці отримати статус офіційного фотографа світового чемпіонату, де буде презентуватиме українські медіа на баскетбольному Кубку світу.

Нагадаємо, чемпіонату світу 2022 року серед жінок відбудеться в австралійському Сіднеї з 22 вересня до 1 жовтня. 12 збірних зіграють 38 поєдинків на двох аренах в Олімпійському парку.

Раніше Міжнародна федерація баскетболу відсторонила росію і білорусь від усіх змагань.

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