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Українці виграли дев'ять медалей на чемпіонаті світу з підводного спорту

Сьогодні 15:25 197 0
Три золоті нагороди здобула 17-річна Софія Гречко
Українці виграли дев'ять медалей на чемпіонаті світу з підводного спорту

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з підводного спорту виборола дев'ять нагород на чемпіонаті світу, що завершився у колумбійському місті Калі.

Три золотих медалі виборола 17-річна Софія Гречко, яка була найшвидшою на дистанціях  400 м та 800 м у ластах, а  також здобула перемогу в естафетній команді 4х200 м та фінішувала другою на 200-метрівці у ластах. У складі естафетної команди "золото" також виграли Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко. 

У змаганнях серед чоловіків на дистанції 1500 м (плавання у ластах), володарем золотої нагороди став Олексій Захаров. 

Срібло у плаванні в ластах на 400 м завоювала Анастасія Антоняк. Бронзовими призерками стали Вікторія Уварова (плавання у ластах, 100 м), Ірина Пікінер (плавання у біластах, 200 м) та Софія Ламах (плавання у біластах, 400 м).

Загалом збірна України має 9 медалей - 4 золотих, 2 срібні, 3 бронзові і посідає 3 місце в загальнокомандному заліку.

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