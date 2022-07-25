Українці виграли дев'ять медалей на чемпіонаті світу з підводного спорту

Три золоті нагороди здобула 17-річна Софія Гречко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з підводного спорту виборола дев'ять нагород на чемпіонаті світу, що завершився у колумбійському місті Калі.

Три золотих медалі виборола 17-річна Софія Гречко, яка була найшвидшою на дистанціях 400 м та 800 м у ластах, а також здобула перемогу в естафетній команді 4х200 м та фінішувала другою на 200-метрівці у ластах. У складі естафетної команди "золото" також виграли Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко.

У змаганнях серед чоловіків на дистанції 1500 м (плавання у ластах), володарем золотої нагороди став Олексій Захаров.

Срібло у плаванні в ластах на 400 м завоювала Анастасія Антоняк. Бронзовими призерками стали Вікторія Уварова (плавання у ластах, 100 м), Ірина Пікінер (плавання у біластах, 200 м) та Софія Ламах (плавання у біластах, 400 м).

Загалом збірна України має 9 медалей - 4 золотих, 2 срібні, 3 бронзові і посідає 3 місце в загальнокомандному заліку.