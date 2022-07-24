Головне
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину
Сьогодні 04:15 1111
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі
Сьогодні 08:08 4570
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
Сьогодні 06:51 604
Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022
Вчора 23:12 790
Ракицький перейшов у турецький клуб
Вчора 18:37 665
Спеція орендувала Коваленка з правом викупу
Вчора 13:54 553
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 10:32 1890
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 08:55 26461
Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко
Вчора 08:16 1792
Рижикова фінішувала 8-ю в фіналі чемпіонату світу забігу на 400 м з бар'єрами
Вчора 06:07 1662
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 24 липня

Сьогодні 08:24 407 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 24 липня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. 

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. 

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога  та інших.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію.

З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 1890
Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян 1902
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу 6132
Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі 2092
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі 4570
Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка Уфа розраховує отримати понад 250 тисяч євро з трансферу Зінченка 1183
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 48408
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11307
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13117 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36079
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13252
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184191