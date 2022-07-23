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Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022

Сьогодні 23:12 210 0
У фіналі українці зустрінуться з командою Бразилії.
Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла команду Португалії у півфіналі чемпіонату світу с футзалу серед студентських команд 

Основний час завершився внічию - 2:2. У серії пенальті українці виграли з рахунком 3:1.

В іншому півфіналі Бразилія знищила Чехію (8:0). У фіналі 24 липня о 20:30 зіграють Бразилія та Україна. Початок о 20:30.

Студентський ЧС-2022 з футзалу

1/2 фіналу, 23 липня

Португалія – Україна 2:2 (пен. 1:3)

Склад чоловічої студентської збірної України з футзалу

Воротарі: Олександр Сухов, Назар Войтович

Польові гравці: Даниіл Абакшин, Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Андрій Мельник, Володимир Буньо, Назар Швед, Ігор Марциняк, Віталій Радевич, Андрій Теряєв, Ростислав Семенченко.

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Публикация от Асоціація футзалу України (@futsal_ua)

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