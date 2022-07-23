Джексон переміг Ліму на турнірі Bellator 283

Колишній суперник Амосова зазнав четвертого фіаско поспіль

Джерело - Чемпіон.

У Вашингтоні (США) на стадіоні Емеральд Квін Казіно відбувся турнір Bellator 283.

У головному бою вечора зійшлися представники напівсередньої вагової категорії 34-річний бразилець Дуглас Ліма та 32-річний ямаєць Джейсон Джексон.

Поєдинок тривав усі п'ять раундів. Перемогу одноголосним рішенням суддів (50-45, 50-45, 50-45) здобув Джейсон Джексон.

Дуглас Ліма зазнав четвертої поразки поспіль. У червні 2021 року він програв українцю Ярославу Амосову у бою за титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.