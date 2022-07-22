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Гутцайт: Ми обурені вчинком Міжнародної федерації дзюдо

Сьогодні 14:24 760 0
Міністр розповів, як РФ просуває своїх спортсменів під час війни
Гутцайт: Ми обурені вчинком Міжнародної федерації дзюдо
#Вадим Гутцайт

Джерело - 1plus1.ua.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт мав зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали питання спорту та подальший план розвитку.

Про це заявив сам Гутцайт.

"Є один яскравий випадок - Міжнародна федерація дзюдо допустила російських спортсменів до турніру у Монголії.

Ми цим вчинком дуже обурені. Відразу звернулись до світової спільноти.

Зокрема, Михайло Кошляк, президент Федерації дзюдо України, надсилав офіційні листи, а також відвідував Європейський форум, де підіймав це питання. 

Також у нас була зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали питання спорту та подальший план розвитку.

Ми будемо активно розповідати про кількість загиблих на фронті спортсменів, чисельність зруйнованих спортивних об’єктів, демонструвати жахливі кадри із розбомблених росією комплексів.

Це все для того, аби цивілізований світ зрозумів, чому потрібно відсторонити росіян та білорусів від змагань. 

Також ми зустрічаємося з представниками українських федерацій та асоціацій, з якими напрацювали план посилення тиску на російських та білоруських спортсменів. Лише разом ми спроможні подолати ворога", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам і білорусам виступати на своїх змаганнях під нейтральним статусом. У відповідь на це українська збірна бойкотує змагання.

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