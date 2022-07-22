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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 22 липня

Сьогодні 08:40 136 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 22 липня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто сорок дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки  білорусь продовжено до 31 липня поточного року.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

Втратами для ворога завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка  наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли.

Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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