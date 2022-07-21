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Українські військові отримали будівельні матеріали та тепловізор за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 14:06 129 0
Українські військові отримали будівельні матеріали та тепловізор за сприяння Favbet Foundation

Джерело - Чемпіон.

За сприяння Favbet Foundation передано черговий транш допомоги українським військовим. Про це повідомили у прес-службі фонду.

Будівельні матеріали для побудови бліндажів отримали артилеристи на Чернігівському напрямку. Йдеться про тенти, плівку, бензин та генератори, а також турнікети та тактичні рукавички.

Крім того, окремий штурмовий батальйон, що дислокується на Харківському напрямку, отримав від Favbet Foundation сучасний тепловізор.

Favbet Foundation регулярно допомагає оборонцям України. За його сприяння військові на передовій отримують захисну амуніцію, автомобілі, пальне. В березні ще три тепловізори було передано для сил оборони Києва. Черговий тепловізор відправили на фронт для розвідувальної діяльності в Ізюмському напрямку, де йдуть запеклі бої з окупантами.

"Прилади нічного бачення сьогодні є критично необхідними для військових, вони дозволяють виявити місцезнаходження та пересування ворога, коли це ускладнюється погодними умовами і поганою видимістю", - зазначили у Фонді.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, напряму та через партнерські благодійні організації Фондом вже перераховано на потреби ЗСУ понад 5 млн гривень. Передано 5 тонн пального, надано допомогу для придбання трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 автомобілів, два з яких броньовані.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, постраждалих в зоні АТО і ООС.

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