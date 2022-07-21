Колишній капітан збірної України перейшов до російського клубу

Іваняк зрадив рідну країну

Колишній капітан збірної України з футзалу та шестиразовий чемпіон України Євген Іваняк підписав контракт із мініфутбольним клубом Торпедо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК Торпедо, де створено всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот", - прокоментував свій перехід до чемпіонату Росії Іваняк.

Іваняк - колишній капітан збірної України з футзалу. У червні 2020 року він перейшов до того ж Торпедо з київського ХІТ, але 7 квітня 2022 року став гравцем чемпіона Бельгії Галле Гоїк.