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Колишній капітан збірної України перейшов до російського клубу

Сьогодні 11:54 138 0
Іваняк зрадив рідну країну
Колишній капітан збірної України перейшов до російського клубу

Джерело - sport.ua.

Колишній капітан збірної України з футзалу та шестиразовий чемпіон України Євген Іваняк підписав контракт із мініфутбольним клубом Торпедо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК Торпедо, де створено всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот", - прокоментував свій перехід до чемпіонату Росії Іваняк.

Іваняк - колишній капітан збірної України з футзалу. У червні 2020 року він перейшов до того ж Торпедо з київського ХІТ, але 7 квітня 2022 року став гравцем чемпіона Бельгії Галле Гоїк.

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