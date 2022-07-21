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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 липня

Сьогодні 08:39 304 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 липня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто сорок восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку БпЛА в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. 

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник  веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка. 

Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА.

Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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