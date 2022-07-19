Магучіх змінила ставлення до росіянки Ласіцкене

Українська стрибунка шкодує про спільне фото з росіянкою на Олімпіаді

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у стрибках у висоту українка Ярослава Магучіх змінила своє ставлення до росіянки Марії Ласіцкене, після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю NRK.

"У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки говорили між собою, ми спілкувалися з росіянками. Але після [повномасштабного вторгнення] все змінилося. Ніхто з них не написав нам. Вони мовчали. Багато спортсменів кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це росія вторглася в мою країну, в Україну. Вони кажуть: "Ми не можемо нічого зробити". Можуть. Чому ж вони так думають? Я більше не маю ідола. Тепер я виступаю з усвідомленням того, що є кумиркою для багатьох українських стрибунів. І я хочу ставати кращою заради них", - відзначила Магучіх.

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