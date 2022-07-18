Українські герої Всесвітніх ігор-2022: 48 спортсменів здобули 45 медалей

Джерело - Чемпіон.
Напередоні в американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри-2022 - головні спортивні змагання чотириріччя серед неолімпійських видів спорту.
Рекорд
Українські атлети вибороли на аренах Бірмінгема рекордну кількість медалей - 45, серед яких 16 золотих (рекорд), 12 срібних і 17 бронзових.
Треті в медальному заліку
Таким чином, збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку, пропустивши вперед лише Німеччину та США.
48 медалістів
Загалом із медалями Всесвітніх ігор-2022 додому повернулися 48 спортсменів. Наші атлети здобували нагороди в 13 із 19 видах спорту. Найбільше нагород в українську скарбничку поклали сумоїсти - 9. А Іванна Березовська та Світлана Ярьомка вибороли по дві медалі.
Також мультмедалістами (2) стали Софія Гречко та Данило Фільченко.
Факт: Анастасія - найпоширеніше (9) ім'я серед українських спортсменів у Бірмінгемі
Усі чемпіони та призери
Золото
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Акробатична гімнастика
- Богдан Пограничний і Данило Стецюк (пара)
- Вікторія Козловська та Таїсія Марченко (пара)
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Підводне плавання
- Софія Гречко (моноласта, 200 м)
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Джиу-джитсу
- Богдан Мочульський (файтинг, 62 кг)
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Карате
- Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)
- Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)
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Таїландський бокс - Муей Тай
- Анастасія Кулініч (48 кг)
- Ігор Любченко (63,5 кг)
- Олег Приймачов (91 кг)
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Паркур
- Богдан Колмаков (швидкість)
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Пауерліфтинг
- Володимир Рисєв (важка вагова категорія)
- Олексій Бичков (надважка вагова категорія)
-
Сумо
- Важа Даіаурі (середня вага)
- Світлана Ярьомка (важка вага)
- Іванна Березовська (абсолютна вага)
-
Воднолижний спорт
- Данило Фільченко (стрибки з трампліна)
Срібло
-
Підводне плавання
- Софія Гречко (моноласта, 400 м)
-
Джиу-джитсу
- Богдана Голуб (неваза, абсолютна вага)
-
Карате
- Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)
-
Кікбоксинг WAKO
- Орфан Сананзаде (К1 - 63,5 кг)
- Віталій Дубіна (К1 - 75 кг)
-
Таїландський бокс - Муей Тай
- Олександр Єфіменко (71 кг)
-
Пауерліфтинг
- Микола Бараннік (середня вага)
-
Сумо
- Демід Караченко (легка вага)
- Карина Колеснік (середня вага)
- Іванна Березовська (важка вага)
-
Воднолижний спорт
- Данило Фільченко (фігурне катання)
-
Ушу
- Аліна Крисько
Бронза
-
Акробатична гімнастика
- Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка та Тарас Яруш (група)
- Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська (група)
-
Підводне плавання
- Анастасія Антоняк (моноласта, 400 м)
-
Кікбоксинг WAKO
- Дарина Іванова (К1 - 52 кг)
- Аліна Мартинюк (К1 - 60 кг)
- Роман Щербатюк (К1 - +91 кг)
-
Таїландський бокс - Муей Тай
- Владислав Микитась (57 кг)
-
Пауерліфтинг
- Анастасія Дерев'янко (легка вага)
- Лариса Соловйова (середня вага)
- Тетяна Мельник (надважка вага)
- Данило Ковальов (важка вага)
-
Художня гімнастика
- Вікторія Онопрієнко (стрічка)
-
Скелелазіння
- Ярослав Ткач (швидкість)
-
Сумо
- Святослав Семикрас (легка вага)
- Олександр Вересюк (абсолют)
- Світлана Ярьомка (важка вага)
-
Ушу
- Роман Рева (Чан Цюань)