Українські герої Всесвітніх ігор-2022: 48 спортсменів здобули 45 медалей

Джерело - Чемпіон.

Напередоні в американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри-2022 - головні спортивні змагання чотириріччя серед неолімпійських видів спорту.

Рекорд

Українські атлети вибороли на аренах Бірмінгема рекордну кількість медалей - 45, серед яких 16 золотих (рекорд), 12 срібних і 17 бронзових.

Треті в медальному заліку

Таким чином, збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку, пропустивши вперед лише Німеччину та США.

48 медалістів

Загалом із медалями Всесвітніх ігор-2022 додому повернулися 48 спортсменів. Наші атлети здобували нагороди в 13 із 19 видах спорту. Найбільше нагород в українську скарбничку поклали сумоїсти - 9. А Іванна Березовська та Світлана Ярьомка вибороли по дві медалі.

Також мультмедалістами (2) стали Софія Гречко та Данило Фільченко.

Факт: Анастасія - найпоширеніше (9) ім'я серед українських спортсменів у Бірмінгемі

Усі чемпіони та призери

Золото

Акробатична гімнастика

Богдан Пограничний і Данило Стецюк (пара) Вікторія Козловська та Таїсія Марченко (пара)

Підводне плавання

Софія Гречко (моноласта, 200 м)

Джиу-джитсу

Богдан Мочульський (файтинг, 62 кг)

Карате

Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг) Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)

Таїландський бокс - Муей Тай

Анастасія Кулініч (48 кг) Ігор Любченко (63,5 кг) Олег Приймачов (91 кг)

Паркур

Богдан Колмаков (швидкість)

Пауерліфтинг

Володимир Рисєв (важка вагова категорія) Олексій Бичков (надважка вагова категорія)

Сумо

Важа Даіаурі (середня вага) Світлана Ярьомка (важка вага) Іванна Березовська (абсолютна вага)

Воднолижний спорт

Данило Фільченко (стрибки з трампліна)

Срібло

Підводне плавання

Софія Гречко (моноласта, 400 м)

Джиу-джитсу

Богдана Голуб (неваза, абсолютна вага)

Карате

Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)

Кікбоксинг WAKO

Орфан Сананзаде (К1 - 63,5 кг) Віталій Дубіна (К1 - 75 кг)

Таїландський бокс - Муей Тай

Олександр Єфіменко (71 кг)

Пауерліфтинг

Микола Бараннік (середня вага)

Сумо

Демід Караченко (легка вага) Карина Колеснік (середня вага) Іванна Березовська (важка вага)

Воднолижний спорт

Данило Фільченко (фігурне катання)

Ушу

Аліна Крисько

Бронза

Акробатична гімнастика

Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка та Тарас Яруш (група) Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська (група)

Підводне плавання

Анастасія Антоняк (моноласта, 400 м)

Кікбоксинг WAKO

Дарина Іванова (К1 - 52 кг) Аліна Мартинюк (К1 - 60 кг) Роман Щербатюк (К1 - +91 кг)

Таїландський бокс - Муей Тай

Владислав Микитась (57 кг)

Пауерліфтинг

Анастасія Дерев'янко (легка вага) Лариса Соловйова (середня вага) Тетяна Мельник (надважка вага) Данило Ковальов (важка вага)

Художня гімнастика

Вікторія Онопрієнко (стрічка)

Скелелазіння

Ярослав Ткач (швидкість)

Сумо

Святослав Семикрас (легка вага) Олександр Вересюк (абсолют) Світлана Ярьомка (важка вага)

Ушу