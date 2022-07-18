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Українські герої Всесвітніх ігор-2022: 48 спортсменів здобули 45 медалей

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Українські герої Всесвітніх ігор-2022: 48 спортсменів здобули 45 медалей
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Напередоні в американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри-2022 - головні спортивні змагання чотириріччя серед неолімпійських видів спорту.

Рекорд

Українські атлети вибороли на аренах Бірмінгема рекордну кількість медалей - 45, серед яких 16 золотих (рекорд), 12 срібних і 17 бронзових.

Треті в медальному заліку

Таким чином, збірна України посіла третє місце в підсумковому медальному заліку, пропустивши вперед лише Німеччину та США.

48 медалістів

Загалом із медалями Всесвітніх ігор-2022 додому повернулися 48 спортсменів. Наші атлети здобували нагороди в 13 із 19 видах спорту. Найбільше нагород в українську скарбничку поклали сумоїсти - 9. А Іванна Березовська та Світлана Ярьомка вибороли по дві медалі.

Також мультмедалістами (2) стали Софія Гречко та Данило Фільченко.

Факт: Анастасія - найпоширеніше (9) ім'я серед українських спортсменів у Бірмінгемі

Усі чемпіони та призери

Золото

  • Акробатична гімнастика

  1. Богдан Пограничний і Данило Стецюк (пара)
  2. Вікторія Козловська та Таїсія Марченко (пара)

  • Підводне плавання

  1. Софія Гречко (моноласта, 200 м)

  • Джиу-джитсу

  1. Богдан Мочульський (файтинг, 62 кг)

  • Карате

  1. Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)
  2. Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)

  • Таїландський бокс - Муей Тай

  1. Анастасія Кулініч (48 кг)
  2. Ігор Любченко (63,5 кг)
  3. Олег Приймачов (91 кг)

  • Паркур

  1. Богдан Колмаков (швидкість)

  • Пауерліфтинг

  1. Володимир Рисєв (важка вагова категорія)
  2. Олексій Бичков (надважка вагова категорія)

  • Сумо

  1. Важа Даіаурі (середня вага)
  2. Світлана Ярьомка (важка вага)
  3. Іванна Березовська (абсолютна вага)

  • Воднолижний спорт

  1. Данило Фільченко (стрибки з трампліна)

Срібло

  • Підводне плавання

  1. Софія Гречко (моноласта, 400 м)

  • Джиу-джитсу

  1. Богдана Голуб (неваза, абсолютна вага)

  • Карате

  1. Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)

  • Кікбоксинг WAKO

  1. Орфан Сананзаде (К1 - 63,5 кг)
  2. Віталій Дубіна (К1 - 75 кг)

  • Таїландський бокс - Муей Тай

  1. Олександр Єфіменко (71 кг)

  • Пауерліфтинг

  1. Микола Бараннік (середня вага)

  • Сумо

  1. Демід Караченко (легка вага)
  2. Карина Колеснік (середня вага)
  3. Іванна Березовська (важка вага)

  • Воднолижний спорт

  1. Данило Фільченко (фігурне катання)

  • Ушу

  1. Аліна Крисько

Бронза

  • Акробатична гімнастика

  1. Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка та Тарас Яруш (група)
  2. Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська (група)

  • Підводне плавання

  1. Анастасія Антоняк (моноласта, 400 м)

  • Кікбоксинг WAKO

  1. Дарина Іванова (К1 - 52 кг)
  2. Аліна Мартинюк (К1 - 60 кг)
  3. Роман Щербатюк (К1 - +91 кг)

  • Таїландський бокс - Муей Тай

  1. Владислав Микитась (57 кг)

  • Пауерліфтинг

  1. Анастасія Дерев'янко (легка вага)
  2. Лариса Соловйова (середня вага)
  3. Тетяна Мельник (надважка вага)
  4. Данило Ковальов (важка вага)

  • Художня гімнастика

  1. Вікторія Онопрієнко (стрічка)

  • Скелелазіння

  1. Ярослав Ткач (швидкість)

  • Сумо

  1. Святослав Семикрас (легка вага)
  2. Олександр Вересюк (абсолют)
  3. Світлана Ярьомка (важка вага)

  • Ушу

  1. Роман Рева (Чан Цюань)

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