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Приймачов впевнено виграв золото Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 23:36 161 0
Приймачов впевнено виграв золото Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Олег Приймачов здобув золоту медаль з таїландського боксу у ваговій категорії до 91 кг на Всесвітніх іграх-2022.

Представник Полтавщини в фіналі впевнено переміг американця Метью Бейкера - 30:27. Приймачов захистив титул п'ятирічної давнини у Вроцлаві.

Усі п'ятеро українських майстрів тайського боксу, які брали участь в змаганнях, здобули медалі - Анастасія Кулініч виграла золото у ваговій категорії до 48 кг, Ігор Любченко тріумфував у ваговій категорії до 63,5 кг, Олександр Єфіменко (71 кг) везе додому срібну медаль Владислав Микитась став бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг.

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