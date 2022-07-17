Єфіменко виграв срібну медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Олександр Єфіменко став срібним призером Всесвітніх ігор-2022 з таїландського боксу у ваговій категорії до 71 кг.

У фіналі українець поступився тайцю Чанету Нітуторну - 27:30.

вибороли

Українські боксери вибороли вже 4 медалі в Бірмінгемі - Анастасія Кулініч виграла золото у ваговій категорії до 48 кг, Ігор Любченко тріумфував у ваговій категорії до 63,5 кг, а Владислав Микитась став бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг.

Олег Приймачов проведе свою фінальну сутичку згодом.