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Єфіменко виграв срібну медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 21:43 199 0
Єфіменко виграв срібну медаль Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Олександр Єфіменко став срібним призером Всесвітніх ігор-2022 з таїландського боксу у ваговій категорії до 71 кг.

У фіналі українець поступився тайцю Чанету Нітуторну - 27:30.

вибороли 

Українські боксери вибороли вже 4 медалі в Бірмінгемі - Анастасія Кулініч виграла золото у ваговій категорії до 48 кг, Ігор Любченко тріумфував у ваговій категорії до 63,5 кг, а Владислав Микитась став бронзовим призером у ваговій категорії до 57 кг.

Олег Приймачов проведе свою фінальну сутичку згодом.

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