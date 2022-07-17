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Харлан та ще 5 українців вийшли в 1/32 фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 19:55 225 0
Харлан та ще 5 українців вийшли в 1/32 фіналу чемпіонату світу
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

В Каїрі на чемпіонаті світу з фехтування у жіночій шаблі в 1/32 фіналу пробилися олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Відзначимо, що Харлан і Бакастова виграли усі свої сутички. Олена Вороніна не змогла подолати кваліфікацію.

У чоловічій рапірі до стадії плей-оф пробилися Данило Гойда, Клод Юнес та Андрій Погребняк. Ростислав Герцик не змін подолати відбір.

Раніше в 1/32 фіналу вийшли Яна Шемякіна, Владислава Харькова, Юлія Свистіль, Василь Гумен, Юрій Цап, Андрій Ягодка, Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич та Роман Свічкар.

Змагання продовжаться 18 липня.

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